Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.822

In totaal zijn er tot nu toe 45.236 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.672 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 223 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:30 – ‘Een derde middelbare scholen schaft zittenblijven af’

Een meerderheid van de middelbare scholen laat de regels los die normaal voor leerlingen gelden om over te gaan. Ruim een derde (38 procent) van de scholen geeft aan dat zittenblijven dit jaar helemaal wordt afgeschaft vanwege de problemen met lesgeven door het coronavirus. Dat meldt de Volkskrant.

Update 07:20 – Cultuursector houdt actieweek voor meer overheidssteun

De hele Nederlandse cultuursector organiseert tussen 30 mei en 5 juni een actieweek om aandacht te vragen voor de situatie die is ontstaan door de coronacrisis. Veel artiesten en andere zzp’ers in de sector dreigen hun werk te verliezen doordat de theaters al maanden dicht zijn en er geen uitzicht is op financiële verbetering. Vanuit de overheid komt nauwelijks financiële steun, constateert de sector.

In plaats van demonstreren op het Malieveld wordt via een livestream op de website cultuurinactie.nl twaalf uur per dag geprotesteerd tegen het gebrek aan steun vanuit de overheid. Met een speciale teller wordt bijgehouden hoeveel mensen met hun achterban op het ‘digitale Malieveld’ staan. Iedere Nederlander kan zich melden; het doel is duidelijk te maken dat cultuur erg belangrijk is voor het land, en geen hobby.

Update 04:07 – ‘Veel mondkapjes in verpleeghuizen deugen niet’

Veel mondkapjes die in verpleeghuizen gebruikt worden deugen niet. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De krant liet 25 medische mondmaskers testen, die worden gebruikt op corona-afdelingen in verpleeghuizen in het hele land. Daarvan bleek bijna de helft onvoldoende bescherming te bieden.

Veel van de geteste mondkapjes laten teveel virusdeeltjes door, aldus het AD. En van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar geleden verstreken. De tests zijn gedaan door Greencycl in Utrecht, dat ook voor ziekenhuizen mondmaskers controleert.

Update 03:30 – Verpleeghuizen mogen een bezoeker per bewoner toelaten

Met ingang van maandag mogen verpleeghuizen weer beperkt bezoek toelaten. Voorwaarde is wel dat op de desbetreffende afdeling geen corona heerst. Daar wordt maximaal één vaste bezoeker per bewoner toegestaan.

Nog niet alle verpleeghuizen gaan meteen open. De organisaties krijgen tot uiterlijk 15 juni de tijd om aan alle randvoorwaarden te voldoen, zoals hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.

Vanaf half juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen. Het is de bedoeling dat de bezoekregeling na 15 juli verder wordt verruimd.

Uiteraard moeten bezoekers vrij zijn van klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19.

Update 03:30 – Burgemeesters blikken vooruit naar pinksterweekend

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen blikken maandag vooruit naar het pinksterweekeinde. Ook zullen zij de gang van zaken tijdens de drukke Hemelvaartsdag bespreken, aldus een woordvoerster van het beraad. Naar verwachting gaan zij geen uniforme regels afspreken om te grote drukte op sommige plaatsen in het land te bestrijden.

Update 03:30 – Attractie- en dierenparken weer open

Diverse attractie- en dierenparken gaan maandag weer open. Zo opent Walibi Holland de poorten voor een beperkt aantal gasten, die 1,5 meter afstand moeten houden. Net als bij andere attracties en dierentuinen moeten bezoekers vooraf online een kaartje kopen.

Lees meer.

Update 00:57 – ‘Negenduizend huishoudens kunnen huur niet meer betalen’

Bijna negenduizend huurders hebben zich sinds het begin van de coroncrisis gemeld bij hun woningcorporatie omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Dat meldt NRC op basis van een inventarisatie onder 197 corporaties. Volgens de krant bezitten die samen zo’n 1,6 miljoen sociale huurwoningen van de 2,4 miljoen die er in Nederland zijn.

De hardst getroffen huurders zijn zzp’ers en freelancers die door de crisis hun inkomen hebben zien wegvallen, schrijft de krant. De corporaties verwachten dat de komende tijd meer huurders zich melden met betalingsproblemen, omdat de financiële buffers die sommige huurders hebben opgebouwd op raken.