Deel opvarenden Hondius moet in quarantaine in Rotterdamse haven

Vandaag, 18:05

In de Rotterdamse haven worden 23 portakabins klaargemaakt voor de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius. Buitenlandse bemanningsleden moeten verplicht in quarantaine, ook als zij geen symptomen hebben, laat de GGD aan Hart van Nederland weten.

Aan boord zijn momenteel nog 27 mensen aanwezig: 25 bemanningsleden en 2 medewerkers van het RIVM. Vier Nederlanders gaan thuis in quarantaine. De andere 23 opvarenden komen uit de Filipijnen, Oekraïne, Rusland en Polen. Op het schip ligt ook nog een overledene.

Bemanningsleden en kapitein geprijsd

Het RIVM heeft geadviseerd om de Filipijnse bemanningsleden in Nederland op te vangen gedurende de quarantaineperiode van zes weken. Dit onder meer omdat in hun thuisland de mogelijkheden voor een quarantaine en de handhaving daarvan beperkt zijn. Dat geldt ook voor de medische zorg in het geval dat deze mensen ziek zouden worden. Het kabinet heeft de veiligheidsregio's in de buurt van Rotterdam gevraagd dit te organiseren.

Volgens WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus zijn onderweg naar Nederland geen nieuwe mogelijke hantavirusbesmettingen gemeld. "Ik heb regelmatig contact met kapitein Jan, en ik prijs hem en zijn bemanning voor hun toewijding aan hun passagiers en elkaar", zei Tedros vrijdag. "Hij heeft me laten weten dat er nog steeds geen personen met symptomen aan boord zijn."

Tien gevallen

Passagiers van het cruiseschip gingen eerder al van boord op de Canarische Eilanden. Volgens de WHO worden inmiddels ruim 120 mensen in hun thuisland verzorgd of zitten zij daar in quarantaine. Tedros benadrukte dat eventuele nieuwe besmettingen in andere landen niet direct betekenen dat de uitbraak groter wordt. Volgens hem laat dat juist zien dat landen alert testen en besmettingen snel opsporen.

Tot nu toe zijn tien hantavirusgevallen vastgesteld. Acht besmettingen zijn via laboratoriumonderzoek bevestigd, twee gevallen worden nog onderzocht. Drie patiënten zijn overleden. Volgens Tedros kan het weken duren voordat mensen klachten krijgen, omdat het virus een lange incubatietijd heeft.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

