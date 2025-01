Zorgmedewerkers luiden noodklok over collega's met valse papieren

Honderden zorgmedewerkers slaan alarm over verwaarlozing van patiënten en mogelijk crimineel gedrag. Zij werken samen met collega’s die, volgens hen, met vervalste papieren aan het bed staan. Dit blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws onder bijna 3.000 zorgverleners.

Maar liefst 643 zorgverleners geven aan zeker te weten dat collega’s met vervalste papieren aan het werk zijn. Daarnaast vermoeden 607 anderen dat dit probleem ook in hun werkomgeving speelt. Extra zorgwekkend is dat sommige collega's YouTube-video’s moeten gebruiken om bijvoorbeeld een sonde op de juiste manier in te brengen.

In maart 2024 werd in een onderzoek van De Telegraaf bekend dat steeds meer zorgpersoneel werkzaam is met een nepdiploma (zie video).

Niet alleen diploma's

De problematiek gaat verder dan alleen nepdiploma's. Ook andere documenten, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), worden vervalst. Deze verklaringen zijn essentieel om de veiligheid in de zorg te waarborgen.

Daarnaast worden ook BIG-registraties en Erkenning Verworven Competenties (EVC) gebruikt om zich ten onrechte als gekwalificeerde zorgverlener voor te doen. Vooral de vervalsing van de BIG-registratie is zorgwekkend, omdat deze bedoeld is om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen.

Zorgen medewerkers

Verschillende medewerkers hebben hun zorgen geuit. Een zorgverlener beschrijft schrijnende situaties: "Ik start om zeven uur 's ochtends op de afdeling, dan begin je met mensen uit bed halen en zie je dat ze helemaal onder de aangekoekte ontlasting zitten." Volgens geïnterviewden zijn sommige collega's meer gefocust op het verdienen van zoveel mogelijk geld dan op het leveren van goede zorg.

Een ander probleem is dat meldingen vaak niet serieus worden genomen. Een medewerker in de gehandicaptenzorg zegt: "Ik heb wel een klacht ingediend, maar de roosters moesten vol. De leidinggevende vertelde dat iemand stimulerende middelen had gebruikt om de dienst door te komen. Die werd dan op de zwarte lijst gezet. Tot de nood hoog was, dan was 'ie er gewoon weer hoor", aldus een medewerker in de gehandicaptenzorg tegen RTL Nieuws.