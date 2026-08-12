Extra waarschuwing voor kinderen tijdens eclips: 'Meer risico op schade'

Ouders moeten woensdagavond extra goed opletten dat kinderen tijdens de zonsverduistering niet rechtstreeks naar de zon kijken. Vooral jonge ogen zijn kwetsbaar, waarschuwt oogarts en Erasmus MC-onderzoeker Alberta Thiadens. "Hun ooglenzen zijn heel helder en zij lopen dus meer risico op schade."

Thiadens denkt dat juist het moment van de zonsverduistering voor extra risico zorgt. "Het is middenin de zomervakantie en de zonsverduistering vindt plaats op een handig tijdstip, rond etenstijd. Dat zorgt voor meer risico op oogletsel." Ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) roept op nieuwsgierige kinderen goed in de gaten te houden.

Schade merk je mogelijk pas uren later

Wie rechtstreeks naar de zon kijkt, kan het netvlies beschadigen. Het verraderlijke is volgens Thiadens dat je daar op het moment zelf niets van hoeft te voelen. "Er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen." Klachten kunnen volgens haar pas uren later ontstaan.

Hoeveel mensen oogletsel oplopen door een zonsverduistering is moeilijk te voorspellen. Bij Brits onderzoek na de eclips van 1999 werden zeventig mensen met klachten geregistreerd. Omgerekend naar Nederland zou dat volgens Thiadens neerkomen op ongeveer achttien tot twintig mensen. Na anderhalf jaar bleek geen van de onderzochte patiënten blijvende schade te hebben.

Zo kun je wel veilig kijken

Volgens de oogarts is er geen veilige manier om zonder bescherming rechtstreeks naar de zonsverduistering te kijken. Indirect kijken is volgens haar het veiligst. "Het veiligst is dan om indirect te kijken, zoals door een vergiet, waarbij je de reflectie van de zon op een papier kan laten schijnen."

Meteoroloog Robert de Vries laat je in de bovenstaande video zien hoe je dat doet:

Het NOG gaat na de zonsverduistering onderzoeken hoeveel oogletsel er in Nederland is ontstaan. Daarvoor wordt een enquête gehouden onder oogartsen. De eerste resultaten worden na enkele weken verwacht.