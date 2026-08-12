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Politie waarschuwt voor zonsverduistering: 'Niet met eclipsbril rijden'

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Vandaag, 12:12

De politie Noord-Holland heeft op haar WhatsApp-kanaal tips gegeven over de zonsverduistering woensdagavond. Ze adviseert te genieten van het natuurverschijnsel, maar geeft wel een paar veiligheidstips. "Je rijdt niet met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht."

Om elk risico uit te sluiten, raadt de politie ook af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Automobilisten die het verschijnsel willen zien, kunnen maar beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan, aldus de politie. De politie zegt desgevraagd geen cijfers meer te hebben over eventuele verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de eclips van 1999.

Vlak voor de gedeeltelijke zonsverduistering zijn eclipsbrillen op veel plekken uitverkocht. Mensen staan in de rij en reizen zelfs stad en land af om woensdagavond veilig naar het bijzondere natuurverschijnsel te kunnen kijken, zo is te zien in bovenstaande video.

Kijk ook niet met zonnebril naar zonsverduistering

Daarnaast wordt ook afgeraden met een zonnebril op te rijden of naar de zonsverduistering te kijken. Een zonnebril laat ongeveer 10 procent van het licht door, terwijl het bij eclipsbrillen gaat om tussen de 0,01 en 0,1 procent van het licht.

Benieuwd naar hoe het er vanavond uit gaat zien? Bekijk de onderstaande beelden van hoe het er tijdens de laatste zonsverduistering in Nederland in 1999 uitzag.

Zo zag de zonsverduistering er in 1999 uit
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Zo zag de zonsverduistering er in 1999 uit

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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