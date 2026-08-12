Zonsverduistering goed te zien, komende dagen tropische hitte

De gedeeltelijke zonsverduistering is woensdagavond vanuit vrijwel heel Nederland goed te zien. Rond het hoogtepunt om 20.11 uur is het overwegend helder. Alleen in het noorden kunnen wat sluierwolken voorkomen, maar die zitten het zicht op de zon nauwelijks in de weg.

Ook overdag krijgt de zon volop ruimte, ondanks wat sluierbewolking in het midden en noorden. Het wordt 26 graden in het noorden en lokaal 32 graden in het zuiden. In nacht naar donderdag blijft het helder en koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en ongeveer 18 graden in het zuidwesten.

Tropische dagen

Donderdag schiet de temperatuur verder omhoog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met ruim 30 graden en in het zuidoosten kan het lokaal 36 graden worden. Daarmee wordt het de warmste 13 augustus sinds het begin van de metingen.

Vrijdag volgt opnieuw een recordwarme dag voor de datum, met veel zon en lokaal zelfs 37 graden.

Wil je weten wat het weer het aankomende weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Lineke Huizing