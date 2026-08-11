OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Uur reizen en lange rijen: Nederland massaal op zoek naar eclipsbril

Natuur

Gisteren, 19:42

De jacht op een eclipsbril is dinsdag in volle gang. Een dag voor de gedeeltelijke zonsverduistering zijn de speciale brillen op veel plekken uitverkocht. Waar ze nog wel te krijgen zijn, staan mensen in de rij. Sommigen reizen er zelfs stad en land voor af.

Zo kwam een belangstellende helemaal vanuit Groningen naar Lelystad om nog een exemplaar te bemachtigen. "Ze zijn nergens meer te krijgen. Ik heb stad en omgeving platgebeld", zei hij tegen Hart van Nederland. Het wordt zijn eerste zonsverduistering. "Ik verwacht dat het heel mooi gaat worden."

Een andere koper wist eveneens nog net een bril te bemachtigen. Goedkoop was die niet. "Ik heb er nog een op de kop weten te tikken. Ze zijn wel duur: 10 euro per stuk. Maar dat heb ik er wel voor over."

Uitverkocht, maar niet in Heerlen

Ook elders in het land is de belangstelling groot. Bij kledingwinkel Getdrezzed in Almelo stonden mensen dinsdag in de rij. Het Haagse Museon-Omniversum meldt dat de vraag naar eclipsbrillen "vele malen" groter is dan het aanbod en raadt mensen daarom af nog speciaal naar de museumwinkel te komen.

Bij de ANWB zijn de brillen eveneens uitverkocht. De organisatie verkocht ze online, maar de voorraad was zondag al op. Volgens een woordvoerster zijn vele duizenden brillen verkocht en zijn mensen nog altijd "naarstig op zoek".

Geen eclipsbril weten te bemachtigen? Dan kun je de zonsverduistering ook zien in de schaduw van een vergiet:

Hoe je met een vergiet de zonsverduistering kunt zien
1:21

Hoe je met een vergiet de zonsverduistering kunt zien

Sterrenwacht Limburg in Heerlen heeft dinsdagavond nog zeshonderd exemplaren beschikbaar. Vanwege de enorme vraag gaat de sterrenwacht ruim een uur open om de brillen te verkopen. Ook daar staat al een flinke rij:

Oogschade voorkomen

De grote belangstelling is niet voor niets. Woensdagavond is vanuit Nederland een grote gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De laatste keer dat de zon hier zo sterk werd bedekt was in 1999. De volgende vergelijkbare verduistering volgt pas in 2081.

Wie rechtstreeks naar de gedeeltelijk verduisterde zon wil kijken, moet daarvoor een geschikte eclipsbril gebruiken om oogschade te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Eclipsbril duurder in aanloop naar zonsverduistering: 'Zou geen verdienmodel moeten zijn'
Eclipsbril duurder in aanloop naar zonsverduistering: 'Zou geen verdienmodel moeten zijn'
Bol haalt eclipsbrillen uit verkoop: veiligheid niet gegarandeerd
Bol haalt eclipsbrillen uit verkoop: veiligheid niet gegarandeerd
Zonsverduistering op 12 augustus: kijk zo en doe dit vooral niet
Zonsverduistering op 12 augustus: kijk zo en doe dit vooral niet
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.