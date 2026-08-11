Uur reizen en lange rijen: Nederland massaal op zoek naar eclipsbril

De jacht op een eclipsbril is dinsdag in volle gang. Een dag voor de gedeeltelijke zonsverduistering zijn de speciale brillen op veel plekken uitverkocht. Waar ze nog wel te krijgen zijn, staan mensen in de rij. Sommigen reizen er zelfs stad en land voor af.

Zo kwam een belangstellende helemaal vanuit Groningen naar Lelystad om nog een exemplaar te bemachtigen. "Ze zijn nergens meer te krijgen. Ik heb stad en omgeving platgebeld", zei hij tegen Hart van Nederland. Het wordt zijn eerste zonsverduistering. "Ik verwacht dat het heel mooi gaat worden."

Een andere koper wist eveneens nog net een bril te bemachtigen. Goedkoop was die niet. "Ik heb er nog een op de kop weten te tikken. Ze zijn wel duur: 10 euro per stuk. Maar dat heb ik er wel voor over."

Uitverkocht, maar niet in Heerlen

Ook elders in het land is de belangstelling groot. Bij kledingwinkel Getdrezzed in Almelo stonden mensen dinsdag in de rij. Het Haagse Museon-Omniversum meldt dat de vraag naar eclipsbrillen "vele malen" groter is dan het aanbod en raadt mensen daarom af nog speciaal naar de museumwinkel te komen.

Bij de ANWB zijn de brillen eveneens uitverkocht. De organisatie verkocht ze online, maar de voorraad was zondag al op. Volgens een woordvoerster zijn vele duizenden brillen verkocht en zijn mensen nog altijd "naarstig op zoek".

Geen eclipsbril weten te bemachtigen? Dan kun je de zonsverduistering ook zien in de schaduw van een vergiet:

1:21 Hoe je met een vergiet de zonsverduistering kunt zien

Sterrenwacht Limburg in Heerlen heeft dinsdagavond nog zeshonderd exemplaren beschikbaar. Vanwege de enorme vraag gaat de sterrenwacht ruim een uur open om de brillen te verkopen. Ook daar staat al een flinke rij:

Oogschade voorkomen

De grote belangstelling is niet voor niets. Woensdagavond is vanuit Nederland een grote gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De laatste keer dat de zon hier zo sterk werd bedekt was in 1999. De volgende vergelijkbare verduistering volgt pas in 2081.

Wie rechtstreeks naar de gedeeltelijk verduisterde zon wil kijken, moet daarvoor een geschikte eclipsbril gebruiken om oogschade te voorkomen.