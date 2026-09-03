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Westnijlvirus bij zeker negen mensen in Nederland vastgesteld

Zorg

Vandaag, 12:06

Zeker negen mensen hebben dit jaar in Nederland het westnijlvirus opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eerder werd al bekend dat één besmet persoon in de provincie Utrecht is overleden.

De besmettingen vonden behalve in Utrecht plaats in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het westnijlvirus werd bij acht mensen vastgesteld nadat ze in het ziekenhuis waren opgenomen. Bij een persoon werd de besmetting ontdekt nadat diegene bloed had gedoneerd.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de bovenstaande video leggen we uit waarom.

Welke klachten geeft het westnijlvirus?

Het westnijlvirus gaat sinds juli in Nederland rond. Het virus wordt verspreid via muggen. Mensen kunnen het zelf niet doorgeven. 80 procent van de besmette mensen heeft geen klachten. Mensen die wel ziek worden, hebben veelal griepachtige klachten. Een klein deel van de mensen met ernstige westnijlkoorts kan overlijden.

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Begin augustus overleed een vrouw uit Drenthe, waarschijnlijk ook door een besmetting met het westnijlvirus. Zij liep de besmetting op tijdens een vakantie in Zuidoost-Europa.

Westnijlvirus duikt steeds noordelijker op

In 2020 is voor het eerst een besmetting vastgesteld die in Nederland is opgelopen. Vorig jaar waren er geen besmettingen.

In het buitenland gaat het virus al langer rond, zoals in delen van Afrika, het Midden-Oosten, West-Azië en Noord-Amerika. In Europa wordt het virus de afgelopen jaren steeds noordelijker vastgesteld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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