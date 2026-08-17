Westnijlvirus duikt op meerdere plekken op: ook bloeddonor besmet

In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het westnijlvirus vastgesteld. Diegene is niet onlangs in het buitenland geweest. Het RIVM gaat er daarom van uit dat de infectie in Nederland is opgelopen.

De laatste keer dat mensen in Nederland een infectie met het westnijlvirus opliepen, was in 2020. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen op bijvoorbeeld paarden en mensen. Die kunnen het virus zelf niet verder doorgeven.

De huissteekmug kan dus het westnijlvirus overdragen. De kans dat we daar in Nederland mee te maken krijgen, wordt steeds groter. In de bovenstaande video wordt uitgelegd waarom.

Klachten

Mensen kunnen ziek worden van het virus, maar 80 procent van de besmette mensen heeft geen klachten. Westnijlkoorts, met griepachtige klachten, komt voor bij 19 procent van de besmette mensen. Neurologische klachten treden op bij 1 procent van de besmettingen. Een klein deel van de mensen met ernstige westnijlkoorts kan overlijden.

Het RIVM meldt dat in "korte tijd op verschillende plekken in Nederland" een mens, een paard en een vogel positief zijn getest op het westnijlvirus. Dat laat zien dat er in Nederland muggen zijn die het virus bij zich dragen.