Westnijlvirus duikt op in Zuid-Holland, dit keer bij een paard

In Zuid-Holland is voor het eerst een paard in Nederland besmet geraakt met het westnijlvirus. Dat melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en laboratorium Royal GD. Het dier werd getest nadat het door de benen zakte en last had van spiertrillingen en verminderd bewustzijn. In het bloed werden antilichamen tegen het virus gevonden.

Volgens het RIVM is de besmetting "geen directe reden tot zorg". Paarden kunnen het virus niet doorgeven; het verspreidt zich via muggen.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In deze video leggen we uit waarom:

3:43 Hart van Nederland legt uit: waarom vormen muggen een steeds groter gevaar voor de mens?

Van oorsprong komt het westnijlvirus niet in Nederland voor, maar de laatste jaren duikt het steeds vaker op. Vorige week werd het virus al aangetroffen in een mug die voor onderzoek was gevangen. In 2020 raakten voor het eerst mensen in Nederland besmet. Toen ging het om zeker acht gevallen, waarvan zeven in de provincie Utrecht.

Meestal veroorzaakt het virus geen klachten bij mensen, maar in zeldzame gevallen, ongeveer 1 procent, kan iemand er ernstig ziek van worden.

ANP