Vrouw uit regio Amsterdam in Nederland besmet met westnijlvirus

Er is een nieuw geval van het westnijlvirus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam na berichtgeving van AT5. Het zou gaan om een 39-jarige vrouw uit Amstelveen.

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Volgens de regionale omroep heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en hierdoor een hersenvliesontsteking gekregen. Een woordvoerder van de GGD kan deze informatie, net zoals haar leeftijd en woonplaats, niet bevestigen vanwege privacyredenen.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de bovenstaande video leggen we uit waarom.

Twee mensen overleden

Vorige week werd bekend dat er een Nederlander aan het westnijlvirus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Een vrouw uit Drenthe overleed begin augustus. Daarnaast ligt er nog één besmet persoon in het ziekenhuis en vermoedt het RIVM dat er meer mensen het virus hebben.

Op 17 augustus werd duidelijk dat het virus bij een bloeddonor was aangetroffen. Die was onlangs niet in het buitenland geweest, waar besmettingen vaker voorkomen.

Kleine kans

De kans om het westnijlvirus in Nederland op te lopen, blijft erg klein, zei het RIVM vorige week. In 2026 zijn tot nu toe drie meldingen gedaan van westnijlvirusinfecties die waarschijnlijk in Nederland zijn opgelopen. Het is niet duidelijk of de besmetting in de regio Amsterdam hieronder valt.

Het virus komt voor bij vogels en kan via de huissteekmug worden overgedragen op mensen en paarden. Die kunnen het virus vervolgens niet zelf doorgeven.

Mensen kunnen ziek worden van het virus, maar 80 procent van de besmette mensen heeft geen klachten. Westnijlkoorts, met griepachtige klachten, komt voor bij 19 procent van de besmette mensen. Neurologische klachten treden op bij 1 procent van de besmettingen. Een klein deel van de mensen met ernstige westnijlkoorts kan overlijden.