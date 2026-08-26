Persoon overleden aan westnijlvirus na besmetting in Nederland

Een persoon in de provincie Utrecht is overleden aan de westnijlkoorts. Diegene raakte in Nederland besmet met het westnijlvirus. De patiënt overleed in het ziekenhuis. Dit meldt het RIVM. Vanwege privacy en uit respect voor de nabestaanden deelt het gezondheidsinstituut verder geen informatie over het slachtoffer.

Het westnijlvirus kan worden overgedragen door muggen. Volgens het RIVM krijgt ongeveer 80 procent van de mensen die besmet raken geen klachten. Een woordvoerder van het gezondheidsinstituut laat weten dat nog twee patiënten met een westnijlinfectie in het ziekenhuis liggen. Volgens De Volkskrant gaat het om twee oudere patiënten.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de bovenstaande video leggen we uit waarom:

Oudere patiënten

De kans om het westnijlvirus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden, blijft volgens het RIVM erg klein. In 2026 zijn er tot nu toe drie meldingen geweest van westnijlvirusinfecties die waarschijnlijk in Nederland zijn opgelopen.

Een infectie met het virus werd onder andere vastgesteld bij een bloeddonor. Het gezondheidsinstituut denkt dat die de infectie in Nederland heeft opgelopen, omdat diegene onlangs niet in het buitenland was geweest.

Over de persoon die is overleden doet het RIVM dus geen verdere uitspraken. De Volkskrant geeft aan dat het om een oudere patiënt gaat en zijn ook de twee mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen ouderen.