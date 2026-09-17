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Vierde persoon overleden na besmetting met westnijlvirus

Vierde persoon overleden na besmetting met westnijlvirus

Zorg

Vandaag, 11:49

Een vierde persoon is overleden na het westnijlvirus te hebben opgelopen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raakte deze persoon besmet door een bloedtransfusie. Maar of het virus de oorzaak van het overlijden is, of een kwetsbare gezondheid, is niet duidelijk.

Tien mensen zijn in de afgelopen periode positief getest op het virus. Het totale aantal gevallen stijgt daarmee naar 28.

Wat is het westnijlvirus?

Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. Als mensen besmet raken, kunnen ze griepachtige klachten krijgen. In een enkel geval kan infectie ook leiden tot hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. Bij die symptomen lopen mensen een kleine kans om te overlijden. Maar de meeste mensen merken er weinig tot niets van. Het RIVM schat dat in totaal enkele duizenden mensen in Nederland het virus hebben opgelopen.

In onderstaande video leggen we uit waarom muggen een steeds groter gevaar vormen voor de mens:

Hart van Nederland legt uit: waarom vormen muggen een steeds groter gevaar voor de mens?

Door ANP

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