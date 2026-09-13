Minder last van muggen deze zomer? Dit is de reden

Ben je deze zomer minder vaak lekgeprikt door muggen? Dat kan goed kloppen. De muggenoverlast lag deze zomer 16 procent lager dan gemiddeld in de jaren 2020 tot en met 2025. Volgens onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) komt dat waarschijnlijk door de extreme droogte en hoge temperaturen.

Voor de voortplanting hebben muggen plekken nodig waar enkele weken achter elkaar water blijft staan. Denk bijvoorbeeld aan plantenpotten, emmers en schotels met water.

Muggen verspreiden het westnijlvirus. Afgelopen week werd bekend dat het dodental van het virus is opgelopen naar drie. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid waarschuwt voor het virus in bovenstaande video.

Minder plekken voor muggenlarven

Door de warme en droge zomer waren veel minder van zulke broedplaatsen beschikbaar. Daardoor konden op minder plekken muggenlarven tot ontwikkeling komen.

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De onderzoekers bepalen de zogeheten muggenoverlastindex aan de hand van meldingen die mensen doen via Muggenradar.nl.

Muggen ontwikkelen zich wel sneller

Op plekken waar wél lang genoeg water bleef staan, had de hoge temperatuur juist een ander effect. Muggen konden zich daar sneller ontwikkelen.

Volgens het muggenontwikkelingsmodel van de onderzoekers vliegt rond deze tijd al de zesde generatie muggen rond. "Niet eerder was dit zo vroeg in het jaar", aldus de onderzoekers.

In onderstaande video leggen we uit waarom muggen een steeds groter gevaar vormen voor de mens: