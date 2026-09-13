Minder last van muggen deze zomer? Dit is de reden

Ben je deze zomer minder vaak lekgeprikt door muggen? Dat kan goed kloppen. De muggenoverlast lag deze zomer 16 procent lager dan gemiddeld in de jaren 2020 tot en met 2025. Volgens onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) komt dat waarschijnlijk door de extreme droogte en hoge temperaturen.
Voor de voortplanting hebben muggen plekken nodig waar enkele weken achter elkaar water blijft staan. Denk bijvoorbeeld aan plantenpotten, emmers en schotels met water.
Muggen verspreiden het westnijlvirus. Afgelopen week werd bekend dat het dodental van het virus is opgelopen naar drie. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid waarschuwt voor het virus in bovenstaande video.
Minder plekken voor muggenlarven
Door de warme en droge zomer waren veel minder van zulke broedplaatsen beschikbaar. Daardoor konden op minder plekken muggenlarven tot ontwikkeling komen.