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Minister Hermans over westnijlvirus: 'Bescherm jezelf tegen muggen'

Zorg

Vandaag, 13:37

Zorgminister Sophie Hermans adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen, als zij willen voorkomen besmet te raken met het westnijlvirus. Dit jaar hebben zeker negen mensen het virus opgelopen, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

De ziekte kwam jarenlang niet voor in Nederland. "Je bent altijd alert als een virus na jaren weer opduikt in Nederland", zei Hermans daarover voorafgaand aan de ministerraad. Het ministerie en het RIVM houden de situatie daarom nauwlettend in de gaten, aldus de minister.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de video hieronder leggen we uit waarom:

Hart van Nederland legt uit: waarom vormen muggen een steeds groter gevaar voor de mens?
3:43

Hart van Nederland legt uit: waarom vormen muggen een steeds groter gevaar voor de mens?

Van de negen besmettingen waren er vijf in Utrecht, twee in Zuid-Holland, en één in Noord-Holland en Noord-Brabant. Begin augustus overleed een vrouw in Drenthe aan de ziekte. Volgens Hermans komt dit vooral voor als een patiënt al ergens anders aan lijdt. "Maar je kan er heel ziek van worden. Bescherm jezelf dus goed. Als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met het virus."

Hoe vaak komt het westnijlvirus voor in Nederland?

In 2020 is voor het eerst een besmetting vastgesteld die in Nederland is opgelopen. Dat jaar raakten acht mensen besmet. Daarna is het westnijlvirus niet meer waargenomen, tot deze zomer.

In het buitenland gaat het virus al langer rond, zoals in delen van Afrika, het Midden-Oosten, West-Azië en Noord-Amerika. In Europa wordt het virus de afgelopen jaren steeds noordelijker vastgesteld.

Door ANP

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