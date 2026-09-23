OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Doorbraak bij agressieve vorm ALS: nieuw medicijn remt ziekte

Doorbraak bij agressieve vorm ALS: nieuw medicijn remt ziekte

Zorg

Vandaag, 17:40

Goed nieuws voor een groep mensen die aan een zeldzame en agressieve erfelijke vorm van ALS lijden. Een nieuw medicijn kan de ziekte bij patiënten met FUS-ALS afremmen. Het middel ulefnersen heeft in een grote internationale studie een duidelijk positief effect laten zien. Ook Nederlandse patiënten deden mee aan het onderzoek.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

"Het is een doorbraak omdat tot nu toe was er geen goede behandeling voor ALS. Nu laten wij zien dat ALS te behandelen is", zegt professor dr. Leonard van den Berg van het ALS Centrum van het UMC Utrecht. De behandeling geneest patiënten niet, maar remt de ziekte volgens hem wel. "Nu gaat er gewerkt worden aan goedkeuring door het European Medicine Agency (EMA)", vertelt hij verder tegen Hart van Nederland.

Wat is FUS-ALS?

FUS-ALS is een zeldzame, genetisch bepaalde vorm van ALS die wordt veroorzaakt door schadelijke varianten in het  Fused in Sarcoma (FUS)-gen.

Deze vorm komt voor bij ongeveer 0,6 procent van alle ALS-patiënten en treft mensen in een brede leeftijdsrange, waaronder kinderen en jongeren. De ziekte ontwikkelt zich vaak snel.

Afremmen van verkeerde eiwitten

Ulefnersen moet de aanmaak van het verkeerde FUS-eiwit afremmen. Patiënten krijgen het middel via een ruggenprik in het hersenvocht. Volgens Van den Berg gebeurt dat iedere drie maanden.

Afgelopen september sprongen opnieuw duizenden mensen het water in om geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS. In de onderstaande video hoor je het verhaal van Sarah, die zich wil inzetten voor haar vader Erik-Jan, die de slopende ziekte heeft:

Sarah en 26 naasten zwemmen morgen voor ALS-patiënt Erik-Jan, nicht Eline en de toekomst

Aan de internationale studie deden volgens Van den Berg ongeveer 150 patiënten mee. Het onderzoek vond plaats in 25 centra wereldwijd. Het ALS Centrum van het UMC Utrecht deed sinds 2022 mee. In Nederland namen veertien mensen met FUS-ALS deel.

Patiënten leefden langer

De resultaten laten volgens het ALS Centrum zien dat patiënten die ulefnersen kregen beter functioneerden. Ze leefden ook langer of hoefden pas later permanent beademd te worden dan deelnemers die een placebo kregen. Hoeveel langer patiënten door de behandeling leven, is nog niet bekend.

Het medicijn is nog niet goedgekeurd door de Europese EMA en de Amerikaanse FDA. Wanneer ulefnersen vervolgens breed beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Sarah en 26 naasten zwemmen voor ALS-patiënt Erik-Jan, nicht Eline en de toekomst
Persoonlijke verhalen
Sarah en 26 naasten zwemmen voor ALS-patiënt Erik-Jan, nicht Eline en de toekomst
Lucille leeft al 23 jaar met ALS en duikt tóch het water in voor het goede doel
Persoonlijke verhalen
Lucille leeft al 23 jaar met ALS en duikt tóch het water in voor het goede doel
Frank geeft niet op en gaat met ambulance de berg op voor Tour du ALS
Persoonlijke verhalen
Frank geeft niet op en gaat met ambulance de berg op voor Tour du ALS
Na haar ALS-diagnose gaat Zoë (36) de uitdaging aan tijdens Tour du ALS
Persoonlijke verhalen
Na haar ALS-diagnose gaat Zoë (36) de uitdaging aan tijdens Tour du ALS
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.