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Lucille leeft al 23 jaar met ALS en duikt tóch het water in voor het goede doel

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:22

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Honderden deelnemers stonden zaterdag aan de start van de allereerste TriALSlon in Rotterdam. Ook Lucille Luijkx doet mee. Zij leeft al 23 jaar met ALS en zet zich met haar deelname in om aandacht te vragen voor de ziekte en zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek. Tijdens de estafette zwemmen, waterfietsen en hardlopen de deelnemers voor een toekomst zonder ALS.

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Lucille Luijkx is een van de initiatiefnemers van het evenement. Dat zij deze uitdaging aangaat, is erg bijzonder. De meeste patiënten overlijden drie tot vijf jaar na de eerste symptomen. Samen met haar man Barry Lassche en hun twee zoons doet ze mee aan de TriALSlon. Lucille neemt het onderdeel zwemmen voor haar rekening.

In de bovenstaande video vertelt Barry waarom zij dit doen en waarom het nog altijd hard nodig is om geld op te halen.

Door Redactie Hart van Nederland

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