Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ondanks slopende ziekte loopt ALS-patiënt Frank mee tijdens ALS Sunrise Walk

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 18:05 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben duizenden mensen meegelopen met de ALS Sunrise Walk, een wandelevenement in Utrecht om geld op te halen voor onderzoek naar de dodelijke spier- en zenuwziekte ALS. Onder de deelnemers is ook Frank Bos, die zelf sinds 2023 met de ziekte leeft. Samen met familie en vrienden vormt hij het team Frank's Pedals.

Voor zijn diagnose werkte Frank als biomedisch wetenschapper. De ziekte zette zijn leven volledig op zijn kop, maar zijn inzet voor het goede doel bleef. Met verschillende acties haalde hij al duizenden euro's op voor onderzoek naar ALS.

Succesvol

Zijn vriend en lid van Frank's Pedals, Nathan van Doorn, ziet van dichtbij hoe zwaar de ziekte voor Frank is. "Hij gaat steeds verder achteruit. De ziekte is slopend en spiergroepen vallen langzaam uit." Het is voor Nathan soms moeilijk om hem zo te zien, maar ook mooi dat hij zich blijft inzetten voor een evenement als dit. "Hij doet alles om de ziekte de wereld uit te helpen. Dat is zijn grote doel en daar is hij heel succesvol in."

Om geld op te halen voor onderzoek verkochten Frank en zijn team onder meer eierlikeur Bombardino!. Dit zie je in de onderstaande video:

2:18

Frank Bos gaat ondanks achteruitgang voor megabedrag: unieke likeuractie loopt storm

Tijdens de Sunrise Walk lopen deelnemers afstanden van 5, 15 of 25 kilometer door Utrecht, richting de zonsopgang. De kortste afstand is rolstoelvriendelijk, zodat ook patiënten zelf mee kunnen doen. Dit jaar zijn er ongeveer zestig mensen met ALS aanwezig. Zo doet Frank mee aan de vijf kilometer en wordt hij door zijn team voortgeduwd, terwijl andere teamleden de langere afstanden lopen. Uiteindelijk komen alle familieleden samen over de finish bij de Jaarbeurs.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.