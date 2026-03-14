Ondanks slopende ziekte loopt ALS-patiënt Frank mee tijdens ALS Sunrise Walk

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben duizenden mensen meegelopen met de ALS Sunrise Walk, een wandelevenement in Utrecht om geld op te halen voor onderzoek naar de dodelijke spier- en zenuwziekte ALS. Onder de deelnemers is ook Frank Bos, die zelf sinds 2023 met de ziekte leeft. Samen met familie en vrienden vormt hij het team Frank's Pedals.

Voor zijn diagnose werkte Frank als biomedisch wetenschapper. De ziekte zette zijn leven volledig op zijn kop, maar zijn inzet voor het goede doel bleef. Met verschillende acties haalde hij al duizenden euro's op voor onderzoek naar ALS.

Succesvol

Zijn vriend en lid van Frank's Pedals, Nathan van Doorn, ziet van dichtbij hoe zwaar de ziekte voor Frank is. "Hij gaat steeds verder achteruit. De ziekte is slopend en spiergroepen vallen langzaam uit." Het is voor Nathan soms moeilijk om hem zo te zien, maar ook mooi dat hij zich blijft inzetten voor een evenement als dit. "Hij doet alles om de ziekte de wereld uit te helpen. Dat is zijn grote doel en daar is hij heel succesvol in."

Om geld op te halen voor onderzoek verkochten Frank en zijn team onder meer eierlikeur Bombardino!. Dit zie je in de onderstaande video:

Tijdens de Sunrise Walk lopen deelnemers afstanden van 5, 15 of 25 kilometer door Utrecht, richting de zonsopgang. De kortste afstand is rolstoelvriendelijk, zodat ook patiënten zelf mee kunnen doen. Dit jaar zijn er ongeveer zestig mensen met ALS aanwezig. Zo doet Frank mee aan de vijf kilometer en wordt hij door zijn team voortgeduwd, terwijl andere teamleden de langere afstanden lopen. Uiteindelijk komen alle familieleden samen over de finish bij de Jaarbeurs.