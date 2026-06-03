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Na haar ALS-diagnose gaat Zoë (36) de uitdaging aan tijdens Tour du ALS

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 09:22

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Drie maanden nadat Zoë van den Berg (36) uit het Brabantse Schaijk moeder werd van zoon Florian, kreeg ze het keiharde nieuws: de diagnose ALS. Vier jaar later gaat ze samen met haar man Geert, familie en vrienden de Mont Ventoux beklimmen tijdens Tour du ALS. Daarmee wil het gezin aandacht vragen voor de dodelijke spierziekte en geld ophalen voor onderzoek.

Het leven van Zoë en haar gezin ziet er inmiddels heel anders uit. Praten gaat steeds moeilijker en ook lopen lukt alleen nog met hulpmiddelen. Hun huis werd aangepast met automatische deuren, een slaapunit op de begane grond en een rolstoelbus. Ook de ouders van Zoë zijn dichter bij hen gaan wonen om het gezin dagelijks te kunnen helpen en ondersteunen. Toch proberen Zoë en Geert vooral zo normaal mogelijk te leven. "We kijken niet te ver vooruit", vertelt Geert. "We leven met de dag."

Beeld: Zoë van den Berg

Beeld: Zoë van den Berg

Hoop

Tijdens Tour du ALS wordt Zoë door Geert de berg op gefietst in een speciale duofiets. Samen met een team van familie en vrienden hopen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar ALS. "Zolang er tijd is, is er hoop", zegt Zoë.

Steunen of doneren aan Zoë en haar team kan via deze link.

Door Redactie Hart van Nederland

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