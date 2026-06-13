Frank geeft niet op en gaat met ambulance de berg op voor Tour du ALS

Frank Bos (44) uit Bunnik leeft sinds 2023 met ALS en is de afgelopen jaren zichtbaar achteruitgegaan. Waar hij eerder nog kon praten en actief kon deelnemen aan evenementen, is hij inmiddels zijn stem volledig kwijt en communiceert hij via een spraakcomputer. Maar dat weerhoudt hem er niet van om opnieuw de berg op te gaan voor de Tour du ALS.

Voor veel kijkers en lezers van Hart van Nederland is hij een bekende naam, en met een goede reden: Frank staat, ondanks zijn slopende ziekte, bijzonder positief en daadkrachtig in het leven. Zelfs nu zijn ziekte steeds meer zijn tol eist, geeft hij niet op.

Frank kan op 18 juni misschien niet meer fietsend de berg op, maar hij is vastbesloten mee te gaan. In plaats van de tandemfiets waarmee hij eerder deelnam, wordt hij straks met een ambulance naar boven gebracht. Zijn zoon Jasper (12) fietst voor het eerst mee.

In de bovenstaande video zie je hoe Frank en zijn gezin zich voorbereiden op de reis.