Grote wens ALS-patiënt Frank: met likeur miljoen aantikken voor onderzoek

Grote wens ALS-patiënt Frank: met likeur miljoen aantikken voor onderzoek

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:23 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Wielrenner, wetenschapper en weldoener. Dat zijn drie belangrijke woorden uit het leven van ALS-patiënt Frank Bos. Voor veel kijkers en lezers van Hart van Nederland is hij een bekende naam en met een heel goede reden: Frank staat, ondanks zijn slopende ziekte, bijzonder positief en daadkrachtig in het leven. Opnieuw laat hij weer van zich horen, zelfs nu hij hard achteruit gaat.

Frank deed met zijn team Frank's Pedals mee aan Tour du ALS en haalde samen met de andere deelnemers in juni van dit jaar een recordbedrag van 2,1 miljoen euro op. Nu hoopt hij in zijn eentje één miljoen euro op te halen, een prestatie van wereldformaat. Zijn plan? Met de ene na de andere activiteit geld inzamelen, dat naar ALS-onderzoek zal gaan.

Likeurtje

En dat gaat goed, want hij staat op een dikke 8 ton. Het laatste zetje moet komen van een inzamelingsactie die hij nu doet in samen met eierlikeurmerk Bombardino!, dat door fietsvriend Franck van den Broeke naar Nederland is gehaald en nu een speciale Frank's Pedals-editie heeft gemaakt. Er zijn al 500 flessen verkocht, per fles gaat er 8 euro naar het goede doel.

In bovenstaande video zie je hoe Frank en zijn (fiets)vrienden zich inzetten om het miljoen te bereiken!

