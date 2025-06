Recordbedrag: ruim 2,1 miljoen euro opgehaald voor dodelijke ziekte ALS

Meer dan 830 deelnemers hebben donderdag de Franse berg Mont Ventoux beklommen. Dat deden ze fietsend, wandelend of rennend om geld op te halen voor de zenuw- en spierziekten ALS, PSMA en PLS. Nog niet eerder namen zoveel mensen met ALS zelf, samen met hun naasten, deel aan de tocht.

Tijdens deze dertiende editie van de Tour du ALS is maar liefst 2.120.817 euro opgehaald. Daarmee is het record verbroken. Het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoeningen. De huidige opbrengst is nog een tussenstand. Doneren kan nog tot en met 30 juni, waarna Stichting ALS Nederland de officiële eindstand bekendmaakt.

Leven in het nu

Zeventien patiënten met ALS deden mee aan de beklimming, onder wie Jack Smits en Frank Bos. Jack kreeg in 2021 de diagnose, maar besloot al snel om in het 'nu' te leven. Voor hem is de Tour du ALS inmiddels een jaarlijks ankerpunt geworden, een moment om samen met zijn familie en vrienden stil te staan, herinneringen te maken en iets te betekenen voor de toekomst van andere ALS-patiënten.

Jack beklom donderdag voor de vierde keer de Mont Ventoux, dit keer op een aangepaste tandem, de Hase Pino, samen met zijn zoon Joris. Zijn jongste zoon Binck (13) fietste dit jaar voor het eerst zelf de berg op, samen met zes vrienden. Het team 'DaddyCool', dat bestaat uit meer dan twintig familieleden en vrienden, haalde in totaal 40.000 euro op.

Harde klap

Ook Frank Bos keerde terug naar de top. In 2008 fietste hij nog voor zijn plezier de Mont Ventoux op. In 2023 kreeg hij de diagnose ALS, een keiharde klap voor de fanatieke wetenschapper en wielerliefhebber. Samen met zijn gezin, familie en vrienden vormt hij het team 'Franks Pedals'.

Vorig jaar beklom hij de berg voor het eerst weer op een aangepaste tandem, omringd door ruim 150 teamleden. Dit jaar deed hij het opnieuw, en zijn team wist maar liefst 211.000 euro op te halen voor een toekomst zonder ALS.

In bovenstaande video zie je meer over de indrukwekkende prestatie van de patiënten.