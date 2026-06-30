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Twee kindzorgvilla's ExpertCare sluiten, ouders hopen nog op oplossing

Zorg

Gisteren, 22:47

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Per 1 juli sluiten twee kindzorgvilla’s van ExpertCare in Vleuten en Waalre de deuren. Dinsdag kwam er een kritisch rapport naar buiten waarin staat dat het bestuur te laat ingreep. De cliëntenraad wil het bestuur daarom laten ontslaan. Voor Romy en Waldo Aikema-Seep, de ouders van de meervoudig gehandicapte Qwin (11), komt de sluiting niet als een verrassing.

In de bovenstaande video doen de ouders van Qwin hun verhaal over de plotselinge sluiting van de zorgvilla’s.

Sinds eind januari van dit jaar zagen zij bij ExpertCare in razend tempo personeel vertrekken door bezuinigingen in de zorg. De sluiting is opgelegd door de IGJ, omdat de veiligheid van de cliënten,15 gehandicapte kinderen, door personeelstekorten niet langer gewaarborgd kon worden.

Voor de cliënten moet snel een nieuwe plek worden gevonden. Dat zei VWS-minister Mirjam Sterk nog afgelopen april, maar ook zij kan nu niets meer voor deze kinderen betekenen. Een overname van de zorgvilla's zit er voorlopig niet in, meldde ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bestuur ontslaan

De cliëntenraad van ExpertCare is verbaasd over de mededeling van de minister. Volgens de cliëntenraad was er een overnamekandidaat in beeld en heeft die zich, voor zover de raad weet, niet teruggetrokken.

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De raad houdt hoop dat de twee kindzorgvilla's die sluiten toch op termijn weer open kunnen. Dat laat een lid van de cliëntenraad weten. De sluiting tegenhouden is volgens hem niet meer mogelijk. Wel wil het medezeggenschapsorgaan via de rechter het bestuur van de zorgorganisatie laten ontslaan.

Onvoldoende gehandeld

Dinsdag werd onder meer een inspectierapport openbaar. Daarin stond dat het bestuur "onvoldoende handelt naar de urgentie die is ontstaan" en "onvoldoende inzicht toont". IGJ eist dat ExpertCare dinsdag een "passend zorgalternatief voor ieder kind" heeft geregeld. Of dat ook is gelukt, is onbekend. Villa ExpertCare probeerde openbaarmaking van het inspectierapport dinsdag via de rechter tegen te houden. 

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van de zorgvilla's.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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