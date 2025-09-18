Om ADHD en PTSS beter te begrijpen, doneert Thijs zijn hersenen na de dood

Veel aandoeningen zijn nog onderwerp van grondig hersenonderzoek. Om die reden heeft Thijs Jansen Frieling besloten om na zijn dood zijn hersenen te doneren aan de Nederlandse Hersenbank. Hij heeft een stevige vorm van ADHD en wil graag bijdragen aan onderzoek en oplossingen. Thijs is donderdag te gast bij de Hersenbank, want op deze bijzondere dag viert het instituut zijn 40-jarig bestaan. Ook koningin Máxima is uitgenodigd voor het feest.

De Hersenbank verzamelt hersenweefsel van overleden personen. Dat weefsel wordt beschikbaar gesteld aan wetenschappers over de hele wereld. Door onderzoek hopen zij meer inzicht te krijgen in de werking van de hersenen. Voor Thijs is dat een van de belangrijkste redenen om donor te worden. Hij heeft ADHD en PTSS.

'Ongecontroleerde bende'

ADHD is een ontwikkelingsstoornis van de hersenen. Dat uit zich in problemen met concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit. Mensen met ADHD hebben moeite zich te focussen, zijn vaak druk en handelen spontaan, zonder erbij stil te staan.

"ADHD wordt vaak gezien als iets met opvoeding of eten. Er wordt dan getwijfeld of het wel echt een hersenziekte is. Dan word ik boos", zegt hij. "In mijn hoofd is het een ongecontroleerde bende. Ik kan maar drie dagen vooruit plannen, maximaal. Met veel energie krijg ik dingen wel voor elkaar, maar soms gaat het fout. Er is wel medicatie, maar die werkt ook niet altijd goed."

Thijs was zeven jaar oud toen bij hem ADHD werd vastgesteld. Hij voelde zich onbegrepen en werd gepest op school. "Mijn ouders zagen dat er iets niet goed ging. De diagnose kwam vrij snel. Ik heb er mijn hele leven last van gehad, ook op het werk."

PTSS door bijna doodervaring

Als hij 14 jaar is, vindt zijn broertje hem op de bodem van het zwembad. Thijs overleeft die bijna-verdrinking maar net. Hij houdt er PTSS aan over. Therapie helpt hem over zijn ergste angsten heen, en zo kan hij weer gaan zwemmen. "Dat doe ik heel graag. Het is voor mij een manier om een beetje rust te krijgen."

Via een collega komt hij op het idee om donor te worden. Bij de Hersenbank zijn ze altijd op zoek naar nieuwe donoren, ook mensen met psychische aandoeningen. "Ik stel het doodgaan nog even uit, hoor", lacht Thijs. "Maar ze kunnen nog wel wat van mij leren."