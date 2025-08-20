Verplichte rijbewijskeuring voor ADHD vervalt volgend jaar april

Mensen met ADD of ADHD hoeven vanaf 1 april volgend jaar geen verplichte medische keuring meer te ondergaan voor het behalen van hun rijbewijs. Na onderzoek concludeert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat die keuringen disproportioneel zijn.

Eerder dit jaar kondigde het kabinet al aan te stoppen met verplichte keuringen voor mensen met autisme.

Een Kamermeerderheid vroeg het kabinet vorig jaar om ook de medische keuringen voor ADD en ADHD af te schaffen. De toenmalige minister Barry Madlener (Infrastructuur, PVV) ging daar niet direct in mee, omdat mensen met ADD en ADHD vaker dan gemiddeld bij ongelukken en overtredingen betrokken zouden zijn. Hij vroeg het CBR om meer onderzoek.

Onnodige belasting

Nagenoeg alle mensen met alleen ADD of ADHD worden bij de eerste beoordeling volledig geschikt verklaard, meldt Madleners opvolger Robert Tieman (BBB) nu op basis van het CBR-onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: "Slechts één persoon werd volledig ongeschikt bevonden op basis van AD(H)D." De medische keuring is daarmee "een onnodige belasting voor zowel burgers als medisch specialisten".

Wachtlijst na psychose terugdringen

Op dit moment moeten mensen na een psychose minimaal een halfjaar wachten en een medische keuring laten afnemen voordat ze weer achter het stuur mogen. Die termijn wil Tieman terugbrengen tot twee maanden. De Gezondheidsraad adviseerde om de medisch specialist zelf een termijn te laten bepalen.

Eerder was het plan om de wijzigingen al in januari te laten ingaan, maar dat wordt dus een paar maanden later. Het CBR schrijft dat er tijd nodig is om alles voor te bereiden.

