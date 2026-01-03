Opnieuw stijging in vuurwerkgewonden, meerdere handen en vingers geamputeerd

Het was het laatste jaar waarin vuurwerk legaal mochten worden afgestoken en dat hebben plastisch chirurgen ook gemerkt. Totaal hebben zij deze jaarwisseling 93 slachtoffers van vuurwerk behandeld, een flinke stijging ten opzichte van de vorige jaarwisseling (62 slachtoffers).

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) gaat het vooral om jonge slachtoffers, met met name zware handverwondingen veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Tweederde van de slachtoffers is minderjarig en stak zelf vuurwerk af.

Twaalf bijna volledige handen of volledige handen zijn geamputeerd. "Daarnaast zagen we veel vingeramputaties, botbreuken en peesletsels, vaak in combinatie met brandwonden en ernstige aangezichtsletsels", zegt plastisch chirurg Ernst Smits.

Twee mensen omgekomen

Het Oogziekenhuis in Rotterdam kreeg met oudjaarsnacht 22 slachtoffers binnen, waar het ook ging om grotendeels jongere gewonden. Bijna alle slachtoffers daar waren omstanders en staken niet zelf het vuurwerk af. Tijdens oudjaarsnacht vielen naast vele gewonden, ook twee dodelijke slachtoffers. Een man van 38 jaar oud uit Aalsmeer kwam om het leven door een ongeluk met vuurwerk.

Ook de 16-jarige Shane uit Nijmegen overleed door vuurwerk. Een 44-jarige man is toen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar later wel vrijgelaten. Vrijdagavond was er een herdenking voor Shane, waarbij naasten massaal rode fakkels afstaken.

Bekijk hier de beelden van de herdenking van Shane: