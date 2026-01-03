Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opnieuw stijging in vuurwerkgewonden, meerdere handen en vingers geamputeerd

Opnieuw stijging in vuurwerkgewonden, meerdere handen en vingers geamputeerd

Zorg

Vandaag, 10:55 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Het was het laatste jaar waarin vuurwerk legaal mochten worden afgestoken en dat hebben plastisch chirurgen ook gemerkt. Totaal hebben zij deze jaarwisseling 93 slachtoffers van vuurwerk behandeld, een flinke stijging ten opzichte van de vorige jaarwisseling (62 slachtoffers).

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) gaat het vooral om jonge slachtoffers, met met name zware handverwondingen veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Tweederde van de slachtoffers is minderjarig en stak zelf vuurwerk af.

Twaalf bijna volledige handen of volledige handen zijn geamputeerd. "Daarnaast zagen we veel vingeramputaties, botbreuken en peesletsels, vaak in combinatie met brandwonden en ernstige aangezichtsletsels", zegt plastisch chirurg Ernst Smits.

Twee mensen omgekomen

Het Oogziekenhuis in Rotterdam kreeg met oudjaarsnacht 22 slachtoffers binnen, waar het ook ging om grotendeels jongere gewonden. Bijna alle slachtoffers daar waren omstanders en staken niet zelf het vuurwerk af. Tijdens oudjaarsnacht vielen naast vele gewonden, ook twee dodelijke slachtoffers. Een man van 38 jaar oud uit Aalsmeer kwam om het leven door een ongeluk met vuurwerk.

Ook de 16-jarige Shane uit Nijmegen overleed door vuurwerk. Een 44-jarige man is toen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar later wel vrijgelaten. Vrijdagavond was er een herdenking voor Shane, waarbij naasten massaal rode fakkels afstaken.

Bekijk hier de beelden van de herdenking van Shane:

Herdenkingsbijeenkomst voor overleden Shane (16) in Nijmegen
0:43

Herdenkingsbijeenkomst voor overleden Shane (16) in Nijmegen

Door ANP

Lees ook

Veertien vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis, vooral kinderen
Veertien vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis, vooral kinderen
Twee doden en meerdere zwaargewonden door vuurwerkongelukken
Twee doden en meerdere zwaargewonden door vuurwerkongelukken
ME-inzet, grote branden en vuurwerkongelukken: dit gebeurde tijdens nieuwjaarsnacht
ME-inzet, grote branden en vuurwerkongelukken: dit gebeurde tijdens nieuwjaarsnacht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.