Man (38) overleden door ongeluk met vuurwerk in Aalsmeer

Ongeluk
Vandaag, 06:24
Een 38-jarige man uit Aalsmeer is in de nacht van woensdag op donderdag omgekomen door een ongeluk met vuurwerk in zijn woonplaats. De melding kwam binnen rond 02.15 uur, meldt de politie.
Ondanks reanimatie is het slachtoffer overleden. De politie onderzoekt wat er gebeurd is.
