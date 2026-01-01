Volg Hart van Nederland
Veertien vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis, vooral kinderen

Zorg

Vandaag, 08:16

Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft tijdens de jaarwisseling veertien patiënten behandeld met ernstig oogletsel door vuurwerk. Opvallend is dat 85 procent van de slachtoffers minderjarig is. Dat vertelt oogarts dr. Willem Birkhoff donderdagochtend aan Hart van Nederland.

Voor Birkhoff was het meteen flink aanpoten. De jonge oogarts draaide zijn eerste jaarwisseling, na het vertrek van Tjeerd de Faber die in december met pensioen ging. "We hebben helaas een drukke nacht gehad", zegt hij. "Het is van heel mild tot echt ernstig, aan beide ogen zwaar letsel. Het vreselijke is dat dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren, 85 procent minderjarig is."

Meer slachtoffers verwacht

Het merendeel van de slachtoffers waren omstanders. "Vaak was het niet duidelijk of ze bescherming ophadden of niet, maar wat wij hebben gezien, is dat het grotendeel het niet zelf heeft afgestoken."

Op dit moment lijkt het aantal slachtoffers vergelijkbaar met andere jaren, vertelt Birkhoff. "Maar de hulpdiensten hebben het heel druk gehad in de afgelopen nacht dus we verwachten in de loop van de dag nog veel meer slachtoffers. De dag is wat dat betreft helaas nog heel lang."

Twee patiënten zijn inmiddels geopereerd en er staan nog zeker drie operaties gepland.

Door Redactie Hart van Nederland

