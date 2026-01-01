Dode bij ernstig vuurwerkongeluk in Nijmegen

Ongeluk
Vandaag, 01:20 - Update: 40 minuten geleden
In Nijmegen is rond de jaarwisseling een ernstig ongeval met vuurwerk gebeurd aan de Meeuwse Acker. Daarbij is één persoon om het leven gekomen, meldt de politie op X.
Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur. "We wensen alle betrokkenen en nabestaanden heel veel sterkte toe", schrijft de politie. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.
