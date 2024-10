Steeds meer mensen kiezen voor fillers en botox: aantal behandelingen schiet omhoog

Het aantal mensen dat cosmetische ingrepen zoals fillers en botox ondergaat, is de afgelopen jaren explosief gestegen. Tussen 2019 en 2022 nam het gebruik van fillers met maar liefst 80 procent toe, terwijl het aantal botoxbehandelingen zelfs verdubbelde. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam.

In 2019 lieten zo’n 250.000 Nederlanders zich behandelen met botox, maar in 2022 waren dat er al meer dan 550.000. Het inspuiten van fillers was in 2022 ook populairder dan ooit: bijna 300.000 mensen kozen hiervoor, tegenover 162.000 drie jaar eerder. Vooral vrouwen maken gebruik van deze cosmetische ingrepen, maar ook onder mannen wint het snel aan populariteit.

Je kunt de cosmetische injecties ook in het buitenland laten zetten, maar dat is niet zonder gevaren. In de bovenstaande video zie je het verhaal van Sylvia Veerman, die dit aan den lijve heeft ondervonden.

Volgens onderzoeker en cosmetisch arts Tom Decates gebruikt 1 op de 29 vrouwen tussen de 18 en 70 jaar botox, en 1 op de 35 vrouwen kiest voor fillers.

Aantal complicaties blijft groeien

Helaas gaan de ingrepen niet altijd zonder problemen. Het aantal complicaties door fillers stijgt mee met de populariteit. Zo meldt het Erasmus MC dat zij jaarlijks zo'n 350 patiënten behandelen voor complicaties als knobbels, ontstekingen of bloedvatafsluitingen. En dat terwijl de werkelijke cijfers nog hoger zouden liggen. "Onze capaciteit is beperkt en de wachtlijst is opgelopen tot zes maanden", vertelt Decates. Naar schatting zijn er jaarlijks zo’n duizend ernstige complicaties door fillers.

Hoewel het gebruik van fillers over het algemeen als veilig wordt beschouwd, benadrukken de onderzoekers dat mensen zich altijd goed moeten laten informeren en de behandeling door een erkende arts moeten laten uitvoeren.

Hart van Nederland/ANP