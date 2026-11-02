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Stichting Rookpreventie Jeugd doet opnieuw aangifte tegen Philip Morris

Zorg

Vandaag, 07:06

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De Stichting Rookpreventie Jeugd doet opnieuw aangifte tegen tabaksfabrikant Philip Morris. De stichting beschuldigt de tabaksfabrikant van misleiding rond zijn elektronische sigaret voor verhitte tabak. Volgens de stichting beweert de fabrikant dat deze minder slecht is voor de gezondheid dan gewoon roken.

Volgens Stichting Rookpreventie Jeugd wil Philip Morris met zijn marketing voor deze elektronische sigaret "in werkelijkheid zoveel mogelijk mensen verslaafd maken". Het bedrijf zou misleidende gegevens gebruiken.

De stichting zegt een groot aantal overtredingen door het tabaksbedrijf te hebben geconstateerd rond het reclameverbod op nicotineproducten. Daarbij wordt ook gewezen op eerdere boetes en veroordelingen van Philip Morris.

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Elektronische sigaret geen veilig alternatief voor roken

Volgens het RIVM zijn elektronische sigaretten waarbij tabak verhit wordt in plaats van verbrand net zo goed schadelijk voor de gezondheid en is het geen veilig alternatief voor roken.

De aangifte is mede opgesteld door advocaat Bénédicte Ficq en wordt over twee weken ingediend, met steun van onder meer KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

ANP

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