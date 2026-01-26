Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Cadeaubon om te stoppen met roken: mogelijk straks voor zwangeren in Nederland

Cadeaubon om te stoppen met roken: mogelijk straks voor zwangeren in Nederland

Zorg

Vandaag, 09:35 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Stoppen met roken is voor veel mensen lastig, maar een simpele beloning kan het verschil maken. Dat blijkt uit groot internationaal onderzoek en uit ervaringen in het Verenigd Koninkrijk. Vooral bij zwangere vrouwen werkt deze aanpak opvallend goed. Nu wordt onderzocht of deze methode ook in Nederland kan worden ingevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die geld, cadeaubonnen of andere beloningen krijgen, vaker stoppen met roken en dit ook langer volhouden. Dat geldt niet alleen voor rokers in het algemeen, maar juist ook voor zwangere vrouwen. In het Verenigd Koninkrijk krijgen aanstaande ouders al jaren cadeaubonnen als zij aantoonbaar een periode niet roken. Die beloning komt in combinatie met professionele begeleiding.

Een aantal jaar geleden bleek dat een cadeaubon van de baas helpt bij het stoppen met roken:

Cadeaubon van de baas helpt bij stoppen met roken
1:30

Cadeaubon van de baas helpt bij stoppen met roken

Directe kick

Artsen en onderzoekers van het Erasmus MC en het Trimbos-instituut onderzoeken of deze methode ook in Nederland toegepast kan worden. Op dit moment loopt een pilot waaraan 200 zwangere vrouwen en hun partners meedoen. Zij krijgen coaching en kunnen cadeaubonnen verdienen als ze rookvrij blijven.

"Ouders die naast coaching ook cadeaubonnen ontvangen, hebben twee tot drie keer meer kans om succesvol te stoppen met roken dan ouders die alleen coaching krijgen", zegt onderzoeker Linda van der Spek tegen de NOS. Volgens haar is het beloningsgevoel cruciaal. Roken geeft nu eenmaal een directe kick, terwijl gezondheidswinst pas later komt. De cadeaubonnen zorgen voor een directe tegenprestatie op de momenten dat stoppen het moeilijkst is.

Kosten besparen

Stoppen met roken voor of tijdens de zwangerschap kan, naast gezondheidsvoordelen, ook veel kosten besparen. Roken veroorzaakt bij een ongeboren kind namelijk zuurstofgebrek, waardoor het risico op complicaties toeneemt en de zorgkosten kunnen oplopen. Ook zijn kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap rookten extra gevoelig voor verslavingen.

Uit cijfers blijkt dat in Nederland zeker 10.000 vrouwen roken tijdens de zwangerschap. Volgens het Trimbos-instituut worden er dagelijks 28 kinderen geboren die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen van tabaksrook.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Cadeaubon van de baas helpt bij stoppen met roken
Cadeaubon van de baas helpt bij stoppen met roken
Stoppen met roken nóg grotere uitdaging voor licht verstandelijk beperkten
Stoppen met roken nóg grotere uitdaging voor licht verstandelijk beperkten
Stoppen met roken? In dit ziekenhuis zorgen ze ervoor dat je het écht volhoudt
Stoppen met roken? In dit ziekenhuis zorgen ze ervoor dat je het écht volhoudt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.