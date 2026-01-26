Cadeaubon om te stoppen met roken: mogelijk straks voor zwangeren in Nederland

Stoppen met roken is voor veel mensen lastig, maar een simpele beloning kan het verschil maken. Dat blijkt uit groot internationaal onderzoek en uit ervaringen in het Verenigd Koninkrijk. Vooral bij zwangere vrouwen werkt deze aanpak opvallend goed. Nu wordt onderzocht of deze methode ook in Nederland kan worden ingevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die geld, cadeaubonnen of andere beloningen krijgen, vaker stoppen met roken en dit ook langer volhouden. Dat geldt niet alleen voor rokers in het algemeen, maar juist ook voor zwangere vrouwen. In het Verenigd Koninkrijk krijgen aanstaande ouders al jaren cadeaubonnen als zij aantoonbaar een periode niet roken. Die beloning komt in combinatie met professionele begeleiding.

Een aantal jaar geleden bleek dat een cadeaubon van de baas helpt bij het stoppen met roken:

1:30 Cadeaubon van de baas helpt bij stoppen met roken

Directe kick

Artsen en onderzoekers van het Erasmus MC en het Trimbos-instituut onderzoeken of deze methode ook in Nederland toegepast kan worden. Op dit moment loopt een pilot waaraan 200 zwangere vrouwen en hun partners meedoen. Zij krijgen coaching en kunnen cadeaubonnen verdienen als ze rookvrij blijven.

"Ouders die naast coaching ook cadeaubonnen ontvangen, hebben twee tot drie keer meer kans om succesvol te stoppen met roken dan ouders die alleen coaching krijgen", zegt onderzoeker Linda van der Spek tegen de NOS. Volgens haar is het beloningsgevoel cruciaal. Roken geeft nu eenmaal een directe kick, terwijl gezondheidswinst pas later komt. De cadeaubonnen zorgen voor een directe tegenprestatie op de momenten dat stoppen het moeilijkst is.

Kosten besparen

Stoppen met roken voor of tijdens de zwangerschap kan, naast gezondheidsvoordelen, ook veel kosten besparen. Roken veroorzaakt bij een ongeboren kind namelijk zuurstofgebrek, waardoor het risico op complicaties toeneemt en de zorgkosten kunnen oplopen. Ook zijn kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap rookten extra gevoelig voor verslavingen.

Uit cijfers blijkt dat in Nederland zeker 10.000 vrouwen roken tijdens de zwangerschap. Volgens het Trimbos-instituut worden er dagelijks 28 kinderen geboren die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen van tabaksrook.