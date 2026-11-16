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'Ouders onder druk gezet om kind uit huis te plaatsen'

Zorg

Vandaag, 18:55

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Ouders worden soms onder druk gezet om hun kind 'vrijwillig' uit huis te laten plaatsen. Ook krijgen ze niet altijd duidelijk te horen dat ze zo'n plaatsing mogen weigeren. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico. Volgens de onderzoekers worden kinderen regelmatig uit huis geplaatst zonder dat ouders daar goed geïnformeerd en uit vrije wil mee instemmen.

Twintig advocaten melden dat zij in de afgelopen twee jaar zeker veertig van zulke gevallen hebben gezien. De uithuisplaatsingen werden als 'vrijwillig' aangemerkt, maar volgens de advocaten konden de ouders niet vrij beslissen. Als ouders geen toestemming geven, moet een rechter zich over de uithuisplaatsing buigen. Toch gebeurt dat volgens het onderzoek lang niet altijd.

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Kinderen met ernstige gedragsproblemen

Volgens hulpverleners gaat het vaak om kinderen die thuis niet veilig zijn of ernstige gedragsproblemen hebben. Advocaten vertellen dat ouders soms onder druk worden gezet om akkoord te gaan met een uithuisplaatsing. Zo zouden hulpverleners dreigen met een gang naar de rechter en ouders waarschuwen dat ze hun kind dan mogelijk langer kwijt zijn. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn.

Minister Mirjam Sterk gaf eerder dit jaar excuses voor het leed dat jongeren in de gesloten jeugdzorg opliepen. Voor Danielle Visser en haar dochter Xylina Heldens (19) kwamen die excuses te laat, zo is te zien in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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