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Spaans gezinshuis doet aangifte tegen Nieuwsuur en oud-bewoners na onthullingen

Spaans gezinshuis doet aangifte tegen Nieuwsuur en oud-bewoners na onthullingen

Zorg

Vandaag, 17:03

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Het in opspraak geraakte Spaanse gezinshuis kondigt aan aangifte te doen wegens smaad en laster tegen Nieuwsuur, de betrokken verslaggevers en de zestien personen naar wie Nieuwsuur verwijst in de berichtgeving over de jeugdzorginstelling. Dat meldt de organisatie woensdag in een verklaring op haar eigen website.

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Vorige maand berichtte het programma voor het eerst over de vermeende extreme behandelmethodes in Huize Soria. Sindsdien ligt de zorginstelling onder vuur en heeft deze besloten de deuren te sluiten. Oud-bewoners vertelden over hun traumatische ervaringen in een aflevering van Nieuwsuur die dinsdagavond werd uitgezonden.

Het programma is ervan op de hoogte dat de instelling aangifte wil doen. "We wachten rustig af en hebben alle vertrouwen in het onderzoek", laat een woordvoerder van het actualiteitenprogramma weten.

Signalen van onlineactiviteiten waarbij jongeren werden beïnvloed

De instelling neemt het de onderzoekers kwalijk dat ze een platform hebben gecreëerd voor negatieve ervaringen. "Uit de onderzoeksverantwoording is op te maken dat meerdere jongeren elkaar kennen", schrijft de organisatie. "Daarnaast waren er signalen van onlineactiviteiten waarbij jongeren werden geronseld en beïnvloed om zich negatief uit te laten over Huize Soria."

Die bewering is volgens Nieuwsuur "absoluut niet waar". Huize Soria zou doelen op een Snapchatgroep die is opgericht door oud-bewoners, waar Nieuwsuur niets mee te maken heeft. Ook verbleven de slachtoffers die als eersten met hun verhaal naar Nieuwsuur stapten in totaal verschillende periodes in het huis. Het argument dat ze elkaar allemaal zouden kennen, gaat volgens de makers van het programma dus niet op.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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