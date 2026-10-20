Gezinshuis onder vuur: experts spreken van kindermarteling

Nederlandse zorgorganisaties stuurden jarenlang structureel jongeren met gedragsproblemen naar een 'gezinshuis' in Spanje waar wantoestanden aan de orde van de dag waren. Bovendien ontving dit gezinshuis lange tijd miljoenen euro's aan Nederlands zorggeld. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van Nieuwsuur.

Volgens experts kregen de cliënten van het gezinshuis te maken met extreme behandelmethodes en was er sprake van "structurele mishandeling en kindermarteling."

Onmenselijke straffen

Tijdens het onderzoek van Nieuwsuur kwam aan het licht dat Huize Soria, zoals het gezinshuis in Spanje heet, onmenselijke straffen toepaste. Zo werden de cliënten voor straf achter stroomdraad opgesloten, kregen ze dagenlang geen eten en werden ze in de winter in hun ondergoed buitengesloten. Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten, jeugdhulpaanbieders en zelfs jeugdbeschermingsorganisaties op de hoogte waren van de wanpraktijken bij Huize Soria.

Oud-cliënten doen voor het eerst hun verhaal

In het onderzoek komen de ervaringen van zestien oud-cliënten naar voren die in het huis terechtkwamen via de jeugdreclassering of jeugdzorg. De meesten van hen hadden al een lange geschiedenis bij verschillende pleeggezinnen en zorginstellingen. Huize Soria was onderdeel van de grote zorgorganisatie Driestroom.

Huize Soria ontkent de beschuldigingen van mishandeling en vernedering. "Wij wijzen ze categorisch van de hand en verwerpen het daarmee geschetste beeld van Huize Soria."

Op de website van het gezinshuis staat sinds 5 oktober een verklaring waarin staat dat het huis zich genoodzaakt ziet te stoppen met het verlenen van zorg.