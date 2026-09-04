Kinderen weggehaald uit zorgboerderij in Friesland door zorgen om veiligheid

Vier kinderen zijn door de rechter uit een gezinshuis op een zorgboerderij in het Friese Veenklooster gehaald. Dit besluit is genomen omdat de kinderrechter zich grote zorgen maakt over hun veiligheid. Twee andere kinderen blijven voorlopig thuis, maar staan nu onder toezicht van de jeugdbescherming.

De maatregel volgt nadat een 18-jarig gezinslid wordt verdacht van zedendelicten. Eerder dit jaar werd de gezinshuisvader al veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarig kind.

Volgens de kinderrechter is het gezinshuis op dit moment geen veilige plek voor de kinderen. Daarbij spelen de eerdere veroordeling, de nieuwe verdenking en verklaringen van kinderen die zeiden zich al langere tijd onveilig te voelen een belangrijke rol.