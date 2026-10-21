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Misstanden Spaans gezinshuis 'maken indruk' op jeugdzorgaanbieder

Misstanden Spaans gezinshuis 'maken indruk' op jeugdzorgaanbieder

Zorg

Vandaag, 14:23

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Het "maakt indruk" op jeugdzorginstelling Driestroom dat jongeren negatief terugkijken op hun tijd in gezinshuis 'Huize Soria' in Spanje. Dat laat de organisatie, waar het huis jarenlang onderdeel van was, weten in een verklaring. "We beseffen dat deze ervaringen veel impact op hen hebben en willen daar met aandacht naar luisteren." Het Spaanse zorghuis voor jongeren met gedragsproblemen kwam in opspraak vanwege hun harde behandelmethode. In 2016 kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daar voor het eerst meldingen van.

In 2022 aanleiding voor onderzoek naar Huize Soria

In 2022 zag Driestroom voor het eerst aanleiding voor een onderzoek, nadat de Kinderombudsman ervaringen bij hen had gemeld. "Deze ervaringen waren opvallend verschillend van andere evaluaties en gesprekken die wij met jongeren, hun naasten en betrokken professionals hadden gevoerd", schrijft de instelling. Driestroom wil niet zeggen of zij voor 2022 al meldingen over het huis van de inspectie doorkregen. Volgens een woordvoerder van de IGJ is er altijd contact geweest tussen de betrokken instellingen en de inspectie.

Door ANP

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