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Kinderrechtencollectief voert actie: 'Luister beter naar kinderen'

Beleid

Vandaag, 18:36

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Het Kinderrechtencollectief voert woensdag actie in Den Haag voor kinderen die opgroeien met geweld of onveiligheid. Zij vinden dat kinderen die in deze situaties opgroeien, beter gehoord moeten worden door professionals. Na afloop van de demonstratie voert de organisatie gesprekken met verantwoordelijke politici.

"De Verenigde Naties hebben Nederland opgeroepen om kinderen die te maken hebben met geweld, mishandeling of verwaarlozing beter te horen", vertelt Marc Dullaert namens het kinderrechtencollectief. "Maar uit ons onderzoek blijkt dat daar nog altijd onvoldoende werk van wordt gemaakt."

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Volgens de organisatie wordt te vaak gesproken met ouders of leraren, terwijl dit gesprek juist met de betrokken kinderen gevoerd zou moeten worden. Na afloop van de actie voert het Kinderrechtencollectief een rondetafelgesprek met politici. "Ons doel is dat er duidelijke richtlijnen komen die professionals verplichten om altijd met kinderen in gesprek te gaan wanneer er zorgen zijn over hun veiligheid", aldus Dullaert.

119.000 kinderen per jaar slachtoffer van mishandeling

Naar schatting zijn elk jaar 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Hierbij gaat het niet altijd om lichamelijk geweld, maar kan een kind bijvoorbeeld ook bedreigd of verwaarloosd worden. Iemand die hiermee te maken kreeg, is de inmiddels 26-jarige Adiza.

Ze werd op haar tiende uit huis gezet en kreeg te maken met verwaarlozing. "Er werd mij niet verteld waarom ik uit huis moest", vertelt Adiza. "Opeens stond de politie voor de deur. Ik voelde mij nooit echt gehoord of serieus genomen. Nu ik in herstel ben, wil ik me inzetten voor anderen in die situatie."

Door Sam Krekels

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