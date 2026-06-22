Kinderarts trekt aan de bel: 'Meer kindermishandeling door schoolsluitingen'

Toen de scholen tijdens de coronapandemie moesten sluiten, werkte dat kindermishandeling in de hand. Dat zei kinderarts Károly Illy tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Hij benadrukte dat daar geen harde cijfers over zijn, maar dat de kans dat er achter de voordeur schadelijke situaties voor kinderen ontstonden "levensgroot aanwezig" was.

Met het sluiten van de scholen verdween voor sommige kinderen een "veilige haven", aldus Illy. Ook meldpunt Veilig Thuis maakte zich zorgen over de schoolsluitingen, onder meer omdat daardoor minder signalen van mogelijke kindermishandeling binnenkwamen.

Vorige week was OMT-lid Diederik Gommers aan de beurt voor een verhoor. Hij vertelde daar over een ruzie met toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge:

1:10 Gommers in coronaverhoor: 'Knetterde in het Catshuis'

Effect op ontwikkeling jongeren

Volgens de kinderarts hadden de vrijheidsbeperkende maatregelen ook effect op de ontwikkeling van jongeren. Zij konden zich emotioneel en sociaal minder goed ontwikkelen doordat zij minder mensen ontmoetten, zei Illy maandag in het verhoor.

Volgens hem werkt dat bij sommige jongeren ook nu nog door in een achterstand. Dat geldt ook voor de mentale gezondheid van jongeren, die bij veel mensen fors achteruitging. Illy wijst daarbij op jongeren die bijvoorbeeld eenzaam op een studentenkamer zaten.

"We zagen in die periode beduidend meer meisjes met eetstoornissen in mijn ziekenhuis. Ook waren er meer kinderen met suïcidale gedachten en pogingen tot zelfdoding", aldus Illy. "Dat was het topje van de ijsberg van al het leed dat daaronder zat. De kinderen waren heel erg ziek van alle isolerende maatregelen."