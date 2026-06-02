Deze afslankpillen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken

Vandaag, 16:22

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor drie soorten afslankpillen. Uit onderzoek blijkt dat in deze pillen gevaarlijke ingrediënten zitten, die niet op het etiket vermeld staan. Gebruikers kunnen last krijgen van hartritmestoornissen, nierproblemen, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Het gaat om de afslankpillen Sulami, SeRa en Wightdiet Magic Green. Volgens de NVWA bevatten deze middelen de stoffen sibutramine en spironolacton. Beide stoffen zijn verboden in levensmiddelen vanwege mogelijk ernstige bijwerkingen. Gebruikers die klachten of bijwerkingen krijgen, wordt aangeraden naar een arts te gaan.

Rob wilde afvallen en begon met het slikken van supplementen. Binnen een maand belandde hij in het ziekenhuis. In deze video zie je zijn verhaal:

Gebruik afslankmiddel kan desastreuze gevolgen hebben, NVWA ziet sterke stijging in meldingen
De NVWA waarschuwt daarnaast voor middelen die via internet of sociale media worden aangeboden. Deze producten worden vaak verkocht via websites buiten Nederland, waardoor de toezichthouder hier geen controle op kan uitoefenen.

