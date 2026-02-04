NVWA waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke libido-boosters

In het supplement Percita vital, dat belooft het seksleven te verbeteren, is een schadelijke stof gevonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt daarom om het niet te slikken.

Volgens de NVWA zeggen de verkopers dat het middel alleen veilige ingrediënten heeft om het libido te verhogen. Op het etiket staat niet dat er sildenafil in zit. Die stof verhoogt de potentie en het libido, en mag alleen door artsen worden voorgeschreven. Bij verkeerd gebruik kunnen mensen last krijgen van onder meer hartklachten, diarree, wazig zicht, duizeligheid en een gevaarlijk lage bloeddruk. Daarom mag sildenafil niet in voedingssupplementen worden gebruikt.

Sildenafil is de werkzame stof in onder meer Viagra. Het is eerder gevonden in libidoverhogende honing en afslankthee. Die middelen werden online verkocht, net als Percita vital plus.