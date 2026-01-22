Volg Hart van Nederland
Opgelet: deze voedingssupplementen bevatten gevaarlijke stoffen

Opgelet: deze voedingssupplementen bevatten gevaarlijke stoffen

Eten

Vandaag, 16:37 - Update: 1 uur geleden

Voedingssupplementen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het dieet van menig Nederlander. Wat extra vitamine D om het gebrek aan zonlicht te compenseren bijvoorbeeld, of wat visolie voor de ontwikkeling van de hersenen. Maar sommigen blijken gevaarlijk te zijn, blijkt nu. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit publiceert nu een lijst met voedingssupplementen die mogelijk schadelijke stoffen bevatten.

Het gaat vooral om supplementen die helpen bij het afvallen en het verhogen van het libido. Deze middelen worden vooral online verkocht. Volgens de NVWA worden de gevaarlijke stoffen bewust niet op de verpakking gezet, vandaar dat de organisatie nu komt met de online lijst.

Hart- en vaatziekten

Onder andere de stoffen sildenafil en sibutramine worden genoemd. Middelen met deze stoffen zijn eigenlijk verboden, maar komen nu dus soms alsnog op de markt. De stoffen zijn gevaarlijk omdat ze hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

