Steeds meer klachten over voedingssupplementen met soms bizarre bijwerkingen

Een onschuldig pilletje voor je gezondheid, of een drankje voor een betere nachtrust? Het klinkt ongevaarlijk, maar steeds vaker melden gebruikers nare tot ronduit bizarre bijwerkingen na het slikken van voedingssupplementen. Bijwerkingencentrum Lareb kreeg vorig jaar 185 meldingen binnen, een stijging van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Benieuwd hoe je verantwoord met je gezondheid omgaat? In de video hierboven leggen we uit hoe je op een gezonde manier kunt afvallen.

De meeste klachten gingen over supplementen met vitaminen en mineralen. Vooral vitamine B6 blijkt berucht. In hoge doses kan het zenuwklachten veroorzaken, zoals tintelingen, krachtverlies of aanhoudende pijn. In 27 meldingen werd deze vitamine als boosdoener genoemd.

Bizarre bijwerkingen

Specifiek veel meldingen kwamen binnen over het slaapdrankje 'DroomSap'. Dat zou een natuurlijk hulpmiddel zijn om beter te slapen, maar bevat een stof met een verdovende werking: doxylamine. Het drankje leidt soms tot vreemde bijwerkingen. Gebruikers meldden onder meer hallucinaties, hartkloppingen, dubbelzien, intense jeuk, onrustige benen en zelfs priapisme: een langdurige erectie.

De hoeveelheid doxylamine in het drankje ligt nét onder de grens van de geneesmiddelenwet, waardoor het officieel niet als medicijn aangemerkt hoeft te worden. Volgens Lareb hoort het drankje echter alsnog niet op de markt thuis, omdat het geen goedkeuring heeft van Europese toezichthouders. Toch is het gewoon verkrijgbaar.

De waakhond roept mensen op om voorzichtig te zijn met supplementen, ook als ze natuurlijk lijken. Wie klachten ervaart, wordt verzocht dit altijd te melden.

Hart van Nederland/ANP