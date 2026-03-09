Volg Hart van Nederland
Onderzoek naar injectiepen afslankmiddel na reeks klachten

Gisteren, 21:29

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat onderzoek doen naar de injectiepen waarmee het afslankmiddel Vobexoryn wordt toegediend. Dat maakte de autoriteit maandagavond bekend in het programma Radar, na vragen van het consumentenprogramma.

Mensen met obesitas krijgen sinds dit jaar Vobexoryn, een goedkopere variant van het medicijn dan voorheen. Sindsdien heeft bijwerkingencentrum Lareb 21 meldingen gekregen over het middel. Die gaan vooral over de pen.

Rob wilde afvallen en begon met het slikken van supplementen. Binnen een maand belandde hij in het ziekenhuis. In deze video zie je zijn verhaal:

Gebruik afslankmiddel kan desastreuze gevolgen hebben, NVWA ziet sterke stijging in meldingen
1:30

Gebruik afslankmiddel kan desastreuze gevolgen hebben, NVWA ziet sterke stijging in meldingen

Diarree en misselijkheid

Uit de klachten komt onder meer naar voren dat het injecteren meer kracht kost, dat het draaimechanisme schokkerig aanvoelt en dat de pen blokkeert. Dat werd duidelijk tijdens de uitzending van Radar.

Ook zijn er meldingen over lekkende vloeistof na het injecteren, waardoor mensen zich afvragen of ze wel de juiste hoeveelheid toedienen. Daarnaast hebben sommige gebruikers last van onder meer diarree en misselijkheid.

CBG-voorzitter Ton de Boer gaf in Radar aan de meldingen serieus te nemen. "Dat betekent dat wij het gaan uitzoeken."

Door ANP

