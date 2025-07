Online populair afslankmiddel My Lisaa bevat gevaarlijke en verboden stoffen

Een afslankmiddel dat online wordt verkocht, bevat meerdere verboden stoffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept mensen daarom op het middel My Lisaa niet te gebruiken. De dienst heeft in de afgelopen jaren vaker voor zulke middelen gewaarschuwd.

My Lisaa bevat onder meer de stof sibutramine. Mensen die de stof binnenkrijgen, kunnen last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Wat moet je doen bij een terugroepactie? Bekijk het in onze explainer:

In 2016 overleed een jonge vrouw aan hartstoornissen na het drinken van thee met sibutramine.

Een andere gevaarlijke stof in My Lisaa is sildenafil. Die verhoogt de potentie en het libido, en mag alleen door artsen worden voorgeschreven. Bij verkeerd gebruik kunnen mensen last krijgen van onder meer hartklachten, diarree en wazig zicht.

Jouw verhaal Heb jij dit afslankmiddel gebruikt en kreeg je last van de genoemde klachten? De redactie van Hart van Nederland komt graag met je in contact. Bel met telefoonnummer 020-8007777 of mail naar hart@talpanetwork.com.

ANP