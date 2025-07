Gevaarlijke stof in populair afslankmiddel: bedrijf roept pillen terug

Health en beauty shop DULOR waarschuwt voor hun afslankcapsules. Het product bevat schadelijke stoffen die niet zijn toegestaan en tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Het product is populair onder Instagram-influencers. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept op de capsules niet te gebruiken.

De producten die worden teruggeroepen zijn de afslankcapsules van DULOR in drie soorten verpakkingen, met THT-datum 2028. Het product is in het verleden door verschillende influencers op Instagram gepromoot.

Wat moet je doen bij een terugroepactie? Bekijk het in onze uitlegvideo:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

"Uit recent onderzoek is gebleken dat er schadelijke stoffen in het product zijn aangetroffen. Hoewel wij tot op heden geen meldingen van gezondheidsklachten hebben ontvangen, nemen wij dit signaal uiterst serieus", schrijft het bedrijf in een veiligheidswaarschuwing op de website.

Het artikel wordt per direct uit de verkoop gehaald. Klanten worden opgeroepen het product niet te gebruiken en zo snel mogelijk terug te sturen naar de winkel. Het aankoopbedrag wordt dan teruggestort.

Beeld: DULOR

Heftige bijwerkingen

De stof die in de pillen zit, is sibutramine. Die stilt het hongergevoel en is verboden in de EU. De stof kan bijwerkingen veroorzaken als hartkloppingen, hoge bloeddruk, misselijkheid en braken.

Twee weken geleden waarschuwde de NVWA ook al voor een ander afslankmiddel dat sibutramine en twee andere verboden stoffen bevatte: de afslankpillen van My Lisaa. Ook deze werden online verkocht. Onder meer bol.com moest het product van de site halen.

Hart van Nederland/ANP