HEMA waarschuwt voor waterdruppelaar, kan brand veroorzaken

HEMA waarschuwt voor een product dat tussen 24 januari en 17 juli 2025 verkocht is in hun winkels en via de webshop. Het gaat om de oranje waterdruppelaar met artikelnummer 41840174. Bij blootstelling aan zonlicht kan dit glazen product een brandpunt creëren, wat tot brandgevaar kan leiden. Het water in de bol versterkt dat risico nog eens extra.

HEMA benadrukt dat iedereen die deze waterdruppelaar in huis heeft, het product onmiddellijk uit de zon moet houden. Dit geldt ook binnenshuis, bijvoorbeeld bij een raam waar fel zonlicht op kan schijnen. De veiligheid van het product is niet gegarandeerd, en daarom roept de winkelketen het artikel terug.

In onderstaande video leggen we je uit in welke situaties een fabrikant er voor kan kiezen om een product terug te roepen:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Wie de druppelaar gekocht heeft, kan deze terugbrengen naar een HEMA-winkel en krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug. Een kassabon is niet nodig. De terugroepactie geldt voor alle verkooplocaties van HEMA. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de HEMA-klantenservice via 020 - 224 2424.