Gevaarlijke bacterie in gerookte zalm: dit moet je doen en weten

Als je de afgelopen dagen gerookte zalm hebt gekocht in een supermarkt moet je dit even lezen. Meerdere supermarkten waarschuwen voor mogelijke gevaarlijke gerookte Atlantische zalmfilet, omdat de listeriabacterie is aangetroffen. Hier lees je wat je moet doen als je het product gekocht of gegeten hebt, en wat de listeriabacterie is.

De bacterie werd aangetroffen in Atlantische zalmfilet van Leroy Seafood Netherlands BV., die verkocht wordt in onder andere de supermarkten Poiesz, Dirk, Hoogvliet, PLUS, Boon’s Markt, DekaMarkt, Spar en Vomar.

De waarschuwing geldt specifiek voor verpakkingen van 200 gram met streepjescode 8713456008316. Het gaat om producten met lotnummers 25197 en 25199 en de volgende houdbaarheidsdata: 3, 4, 5 en 8 augustus 2025.

Wat is de listeriabacterie?

De listeriabacterie is een bacterie die bij consumptie een voedselinfectie kan veroorzaken, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, ouderen, zwangere vrouwen en jonge kinderen.

De bacterie kan in voedsel terechtkomen via besmetting tijdens het productieproces of onhygiënische verwerking. Het is onduidelijk wat er hier precies is gebeurd.

Wat moet je doen als je de zalm hebt gekocht?

Klanten die deze zalm in huis hebben, wordt dringend geadviseerd deze niet te eten. Je kunt de zalm terugbrengen naar de winkel waar je het product hebt gekocht. Je krijgt dan het aankoopbedrag vergoed, ook zonder kassabon.

Wat moet je doen als je de zalm hebt gegeten?

De bacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. Wie de zalm al heeft gegeten en klachten ervaart, wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts.

De symptomen variëren van mild tot ernstig en kunnen 1 tot 70 dagen na het eten optreden, meestal tussen de 2 en 30 dagen. Veelvoorkomende klachten zijn:

Misselijkheid

Buikpijn

Diarree

Koorts

Spierpijn

Ernstigere klachten (vooral voor risicogroepen):

Hoge koorts

Hevige hoofdpijn

Nekstijfheid

Evenwichtsproblemen

Bloedvergiftiging

Miskraam, doodgeboorte of vroeggeboorte bij zwangere vrouwen

Longontsteking

Heb je last van bovenstaande klachten? Neem dan contact op met je huisarts.