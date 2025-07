Jumbo waarschuwt: maaltijd met falafel bevat per ongeluk varkensvlees

Jumbo roept per direct het product 'Jumbo falafel Libanese stijl' met houdbaarheidsdatum 29-07-2025 terug. In deze opwarmmaaltijd is namelijk varkensvlees terecht gekomen in plaats van falafel. Hierdoor zit het allergeen soja in het product, iets wat niet vermeld staat op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie, en onwenselijk voor vegetariërs.

Op de opwarmmaaltijd staat de volgende EAN code vermeld: 8718452868230. Jumbo verzoekt haar klanten die allergisch zijn voor soja om het product in kwestie niet te eten en terug te brengen naar één van haar winkels. Consumenten die niet allergisch zijn voor soja kunnen het product zonder risico eten, met het bewustzijn dat er varkensvlees in de verpakking zit in plaats van falafel.

Ook klanten die het product gekocht hebben via de website kunnen het product terugbrengen naar een Jumbo filiaal. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug. Een aankoopbon is niet nodig.

Voor meer informatie, vragen of zorgen over deze terugroepactie kunnen klanten contact opnemen met Jumbo klantenservice.