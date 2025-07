Giftige stof ontdekt in populaire pizzasteen: NVWA waarschuwt

Patisse Nederland B.V. waarschuwt voor een keramische pizzasteen. Bij gebruik van het product komt er meer arseen vrij dan wettelijk is toegestaan. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept consumenten op de steen niet meer te gebruiken.

Arseen, ook wel arsenicum genoemd, is een zwaar metaal en kan giftig zijn als je er te veel van binnenkrijgt. Hoeveel er vrijkomt, hangt af van het soort voedsel dat met de pizzasteen in contact komt en hoe vaak je de steen gebruikt.

De keramische pizzasteen werd verkocht tussen maart 2024 en februari 2025 en is te herkennen aan serienummer 2022KC01, dat boven de barcode staat. Klanten die het product in huis hebben, wordt dringend verzocht om het terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan hun geld terug of kunnen het artikel omruilen, aldus Patisse.